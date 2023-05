Monica liet een kattenparadijs bouwen in haar achtertuin: ‘Dan kakt de kat niet bij de buren’

MET VIDEONu het zonnetje weer schijnt zit Monica graag in haar tuin. In het hoekje dat is overgebleven dan, want ze liet een mega-kattenren plaatsen die zo ongeveer haar halve tuin in beslag neemt. ,,Ach, laten we zeggen dat ik nóg meer van dieren houd dan van mensen.”