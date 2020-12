Mondragon worstelt zich door lastig openingsjaar; ‘we leven van weekend naar weekend’

Toen Govert Janzen -gepokt en gemazeld in de hotelwereld, perfectionist- in 2017 overstapte van Badhotel Domburg naar het Zierikzeese Mondragon in aanbouw, had hij nooit kunnen bevroeden dat hij binnen een jaar twee keer door vergaande overheidsmaatregelen zijn marsroute gedwarsboomd zag. In 2017 was het voormalig theater nog één grote bouwval, maar de hotelier zag dwars door de puinhoop heen een rijke toekomst voor een nieuw Mondragon aan de Oude Haven. Zij aan zij met aannemer/eigenaar Hans Boogert kleurde hij het plaatje in en ging 7 december vorig jaar voortvarend van start.