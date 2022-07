Mogelijk begin augustus crisisopvang voor 35 asielzoekers in Zierikzee

ZIERIKZEE - Het voormalige gebouw van basisschool De Meie in Zierikzee is in beeld voor crisisopvang van 35 asielzoekers in de periode van 8 augustus tot uiterlijk 1 oktober.

De gemeente Schouwen-Duiveland geeft gehoor aan de oproep van het Rijk om asielzoekers op te vangen, mede vanwege de onhoudbare situatie bij de asielopvang in Ter Apel. Daar zijn te weinig slaapplekken voor de mensen, waardoor ze op de grond, op een stoel of zelfs buiten moeten slapen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om het schoolgebouw aan de Grachtweg 8 in Zierikzee als locatie voor de crisisnoodopvang van asielzoekers aan te wijzen.

Kleinere locaties

Alle veiligheidsregio’s zijn verzocht 225 plekken voor crisisopvang te realiseren. Binnen Zeeland is er geen locatie beschikbaar waar tegelijkertijd 225 mensen tijdelijk opgevangen kunnen worden. Daarom wordt er in de provincie gekeken naar een aantal kleinere locaties. Het schoolgebouw in Zierikzee is er hier één van. Deze crisisopvang wordt gerealiseerd met ondersteuning van en in samenwerking met andere gemeenten in de Oosterschelderegio.

Quote Er moet dagelijks voldoende personeel, medische begelei­ding, en zowel overdag als ’s nachts toezicht aanwezig kunnen zijn op de locatie

Schouwen-Duiveland stelt het schoolgebouw beschikbaar vanaf 8 augustus 2022 tot uiterlijk 1 oktober 2022, maar dan moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet er dagelijks voldoende personeel, medische begeleiding, en zowel overdag als ’s nachts toezicht aanwezig kunnen zijn op de locatie. Burgemeester Jack van der Hoek besluit op 4 augustus of aan deze voorwaarden kan worden voldaan. Dan wordt duidelijk of de opvang wel of niet doorgaat.

Sobere inrichting

In het schoolgebouw kunnen in totaal 35 asielzoekers van diverse leeftijden en nationaliteiten, alleenstaande volwassenen en gezinnen worden opgevangen. Deze mensen willen asiel aanvragen of hebben dat al gedaan. Of ze hebben al asiel gekregen, maar er is nog geen woning voor hen beschikbaar. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van een groep van maximaal 35 mensen te komen. Als blijkt dat opvang in het schoolgebouw een haalbare optie is, wordt het ingericht als een crisisopvanglocatie. De opvang wordt, gelet op de korte duur van opvang, sober ingericht.

Quote Wij begrijpen dat dit midden in de vakantie­tijd veel mensen kan verrassen, maar een crisis laat zich niet plannen burgemeester Jack van der Hoek

Burgemeester Van der Hoek over de mogelijke crisisopvang: ,,Ook nu draagt de gemeente Schouwen-Duiveland haar steentje bij aan de huidige situatie rondom de opvang van asielzoekers. Wij hebben de mogelijkheid een crisisopvang te realiseren. Wij begrijpen dat dit midden in de vakantietijd veel mensen kan verrassen, maar een crisis laat zich niet plannen. We hebben dan ook de verantwoordelijkheid en voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen om mensen op te vangen. Net zoals we dat hebben gedaan voor vluchtelingen uit Oekraïne. We vertrouwen op begrip en dezelfde warmte en gastvrijheid die inwoners van onze gemeente eerder hebben getoond voor mensen in nood.”

Informatiebijeenkomst voor omwonenden

De gemeente organiseert volgende week een informatiebijeenkomst om in overleg te gaan met omwonenden. Die kunnen ook telefonisch of via de website van de gemeente hun vragen stellen. Omwonenden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst.