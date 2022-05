Moeder zijn voor andermans kind: Carla (72) was het zes keer en hoopt dat anderen het ook gaan doen

Tussen de pruttelen­de stoofpot­ten en oude ambachts­lui wordt de geboorte van Nederland herdacht

Kom je zaterdag 16 juli in de buurt van de Dikke Toren in Zierikzee dan sta je in één klap in de late middeleeuwen. Tussen de pruttelende stoofpotten, zwetende ambachtslieden en schreeuwende handelaren. Die dag viert Schouwen-Duiveland de geboorte van Nederland.

