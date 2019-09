Modehuis Marita in Zierikzee sluit na 39 jaar de deuren

De N59 krijgt nieuw asfalt bij Zierikzee en dat ga je merken

9 september ZIERIKZEE - Mensen die 's avonds of in het weekend de auto pakken om Zierikzee in en uit te gaan, moeten eind deze maand en begin oktober hun route met meer aandacht uitstippelen dan normaal. De N59 krijgt nieuw asfalt en is daarom regelmatig afgesloten.