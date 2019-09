Mode Parade Zierikzee opnieuw een succes

ZIERIKZEE - De tweede editie van de Mode Parade in Zierikzee is, mede door het mooie weer, goed bezocht. Zo’n dertig ondernemers sloegen de handen ineen om weer een stoet met modellen over de rode loper door het centrum te laten lopen.

Achterin het magazijn van de winkel van initiatiefneemster Ellen van Velthoven gaat het er heel ontspannen aan toe. De drie mannequins zijn klaar voor de tweede ronde van de Mode Parade door de stad. Ze wisselen nog van schoeisel, zoeken hun jasje of accessoire bij hun outfit en nemen nog even snel een snoepje.

Sabine Kramer, Mieke van Velthoven en Mireille Groen zijn het wel gewend. Ze lopen wel vaker een modeshow voor Ellen. En dan is het heel wat meer gehaast dan vandaag. Mieke: “We zijn nu maar met zijn drietjes, als we bijvoorbeeld iets in de Grote Kerk doen, zijn we met wel vijftig modellen. Dan gaat het ook achter elkaar door en moeten we steeds snel omkleden.” Tijdens de Mode Parade komen er na de start bij Kompassen bij iedere deelnemende ondernemer drie of vier modellen bij in de catwalk. Ze dragen een bordje bij zich met daarop de naam van de zaak waar ze voor lopen en van de andere bedrijven die haar, make-up, bril en schoenen verzorgden.

Vrolijke sfeer

De stoet trekt veel bekijks en de muziek op verschillende punten zorgt voor een vrolijke sfeer in de stad. Sabine, Mireille en Mieke vinden het erg leuk om over de rode loper door de straten te wandelen. Mieke: “Je kent veel mensen, maakt her en der een praatje, want daar is tijd genoeg voor. Het leuke is ook dat mensen soms even aan de stof willen voelen of willen weten waar de kleding vandaan komt.”

De parade gaat over de Melkmarkt langs de terrasjes op het Maarpleintje en weer terug richting de Dam. Daar staat Wies Huges te wachten op haar zoon Junior. Hij loopt voor Ti Amo Fashion & More mee als een van de jongste modellen. Wies is supertrots. “Ze waren op zoek naar een model met zijn maat en ik vind het hartstikke leuk dat hij het wilde doen. Daarnaast vind ik het als inwoner en ondernemer van Zierikzee ook mooi om de verbondenheid tussen de ondernemers op een dag als vandaag te zien.”

Inspiratie opdoen

Na de Poststraat en de Appelmarkt lopen de modellen een grote ronde over het Havenplein. Daar staat het publiek hen al op te wachten. Margo en Evi Dalebout hebben een plekje in de zon op het terras van De Beuze bemachtigd. Zo zitten ze eerste rang. Margo: “We komen zwaaien naar bekenden en hen aanmoedigen. We zaten hier vorig jaar ook en dat beviel goed, dus nu wilden we dat weer.” Evi geniet er ook van. “Het is gezellig en inspirerend. Vorig jaar zijn we meteen een paar winkels ingedoken. Je ziet de nieuwe collectie en kan ideeën opdoen.”