‘Minister van geld’ geeft les aan kinderen in Bruinisse

BRUINISSE - Zakgeld krijgt Anne Jumelet uit Bruinisse nog niet. Maar de handtekening van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, heeft ze al wel te pakken. De minister gaf maandag een lesje over geld op Anne's school obs De Meerpaal in Bruinisse. En Anne, die zelf in groep 6 zit, greep haar kans.

Leuk vond ze het ook nog, de les van de minister. Ingewikkeld af en toe, maar Hoekstra - die in Bru gewoon Wopke genoemd mocht worden - legde alles goed uit. Dus werd er over ministeries en belastingen gepraat. En over leuke feitjes. Mede dankzij de ‘supergoede vragen’ van de kinderen. Want waarom heet papiergeld eigenlijk papiergeld, terwijl het van katoen gemaakt is? En hoe vaak komt hij eigenlijk in de kluis met goudstaven bij De Nederlandsche Bank?

Zelfs persoonlijke dingen kwamen voorbij. Over het zakgeld dat de kinderen van de minister krijgen en over wat er nu eigenlijk leuk is aan zijn baan. ,,De afwisseling”, vertelde de minister aan de klas. ,,En wat ik ook leuk vind is dat ik iets kan doen wat eigenlijk heel Nederland, als ik het goed doe, een klein beetje verder brengt. Ik heb het gevoel dat ik iets nuttigs doe.”

Miskoop

Hoekstra geeft elke maand les op een andere school in een andere provincie. De Meerpaal is de vijfde school die Hoekstra bezoekt om kinderen te leren omgaan met geld. Dat doet hij samen met ‘Wijzer in geldzaken’, een platform dat tot doel heeft verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Of hij zelf weleens een miskoop heeft gedaan? ,,Heel vaak zelfs. Maar als minister van Financiën gelukkig niet. Als minister van Financiën moet je juist zorgen dat je niet te veel uitgeeft.”

Volledig scherm Het is geen echte, maar deze steen is precies zo groot als een goudstaaf. © Esme Soesman