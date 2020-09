Minister pessimistisch over doorstart testcentrum voor getijdenenergie in de Grevelingendam

Brouwersei­land emissie­loos? ‘Dat is één grote poppenkast’

17 september BROUWERSDAM - Brouwerseiland een emissieloos park? Dat is totale onzin. Zo’n park is een droombeeld, stellen zes natuurorganisaties. Zowel bij de aanleg als in het gebruik zal sprake zijn van een enorme stikstofuitstoot. De zes clubs hebben gezamenlijk een zienswijze tegen het project ingediend.