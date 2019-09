Minister blij met inzet vakantieagenten op Schouwen-Duiveland

Bru blijft brood halen Bie Antje

3 september BRUINISSE - De donkere doorkijk is vervangen door grote, lichte ramen. In plaats van bruine rekken vol kruidenierswaren staan er zachtroze tafeltjes en stoeltjes. Alles is nu anders bie Antje in Bru. Alleen het vriendelijke gezicht achter de toonbank is hetzelfde gebleven.