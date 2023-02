Milou hoorde hoe haar oma de Ramp beleefde, nu wil ze het verhaal doorgeven

rechtszaak Moeder zag dochtertje (6) overreden worden: ‘Vrolijk meisje is een angstig kind geworden’

Hij had het meisje op de step dat onder zijn auto kwam echt niet gezien, stamelde een 76-jarige automobilist uit Dirksland maandag in de rechtbank. ,,Anders had ik wel geremd. Ik rem zelfs voor katten.”

31 januari