Miljoenenclaim Brouwerseiland is geen probleem voor Schouwen-Duiveland: Gemeente staat er financieel goed voor

Gelijk verliefd op het huis waarin Nobelprijs­win­naar Pieter Zeeman groot groeide

12 september ZONNEMAIRE - Verliefd was Marion Nijhof. Meteen. Ze was gelijk verkocht toen ze met haar man Hans een kijkje nam in het huis in Zonnemaire waar Nobelprijswinnaar Pieter Zeeman opgroeide. Dat is niet zo gek, ervaren de bezoekers die zaterdag tijdens Open Monumentendag bij haar binnenlopen. ,,Mooi zeg", klinkt het keer op keer.