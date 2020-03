Miljoenen Zeeuwse tulpen dreigen in container te verdwijnen

Een oceaan van tulpen is het. Van bollen tot sprieten tot volgroeide bloemen, klaar om in een vaasje gezet te worden. Maar dat gaat met de meeste niet gebeuren. De eerste honderdduizend zijn vanochtend in een container gegooid. De honderdduizend die in de koelcel staan, wacht hetzelfde lot. Wat met de rest gebeurt, daar durft tulpenkweker Jan Boot nog even niet aan te denken. Schenken aan mensen die een opsteker kunnen gebruiken? Boot zou het graag willen. Zolang het coronavirus in Europa rondwaart, raakt hij zijn tulpen amper kwijt.