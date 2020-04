Milan (12) vindt het fijn dat hij kan uitslapen, maar hij mist zijn klasgenoten en drie lieve juffen

Paashaas speelt verstopper­tje bij tuincen­trum en bouwmarkt; traditione­le drukte blijft uit

13 april ZIERIKZEE - Portier Jan Tenheggler houdt zo goed als mogelijk in de smiezen dat per gezin slechts één klant de Praxis in Zierikzee binnen gaat. De bouwmarkt wil zo voorkomen dat het te druk wordt en mensen onvoldoende afstand van elkaar houden. Dat lukt zonder al te veel problemen, want van een traditionele drukte bij de bouwmarkt op tweede paasdag was geen sprake.