‘Mijn grote liefde voor bakken begon tijdens therapie’

Marit kreeg op 1 juni 2018 een auto-ongeluk, waarbij ze meerdere breuken in haar bekken en onderrug opliep. Een operatie was noodzakelijk en daarna moest ze met hulp van fysiotherapeuten weer leren lopen en bewegen. ,,Dat was de eerste prioriteit. Ik was er elke dag zo ontzettend moe van dat ik soms wel drie keer per dag in slaap viel en daarnaast nog een hele nacht sliep. Het hoorde erbij. Leren lopen en bewegen kost veel energie. Toen ik fysiek langzaam weer herstelde, wilde ik mjjn werk als leerkracht op een basisschool en mijn sociale leven weer op pakken. Maar ik liep tegen een enorme muur op.”