‘Mijn broer kreeg een hartstilstand bij de voetbal, een AED was zijn redding’

ZIERIKZEE - De broer van William van der Werf kreeg in 2011 een hartstilstand op het voetbalveld. Zijn leven werd gered door een AED. ,,In elke wijk zou een AED moeten hangen, het gaat om leven en dood”, vindt William, die een actie is gestart voor een defibrillator in zijn eigen woonwijk. ,,Maar het liefst zou ik zien dat in elke buurt in Zierikzee een AED komt.”