Miep van Riessen borduurde de namen van alle slachtoffers, nu is er het vervolg



Met haar geborduurde vijfluik ‘De Verdronkenen’ gaf de in 2015 overleden Miep van Riessen alle slachtoffers van de Watersnoodramp steekje-voor-steekje een naam. Vanaf 2 februari is ook haar werk ‘De Vermisten’ in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk te zien. Daarmee geeft ze het gemis weer van alle mensen die na de Ramp nooit zijn gevonden of geïdentificeerd.