Michel en Wouter bezorgen een bijzonder ontbijt aan deur in Zierikzee

Zierikzee een studenten­stad? Voor de Finse Jessica in elk geval wel

2 maart ZIERIKZEE - Je woont in Finland, bent IT’er en wil verder studeren: waar ga je dan naartoe? Dacht je aan Zierikzee? Vast niet. Toch is dat de stad waar Jessica Pirttimaa (34) zich verder verdiept in e-commerce en haar studie digital services and business afrondt.