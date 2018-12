Michaël van den Ban is het luisterend oor van Nieuwerkerk

Michaël is niet heel zijn leven in de horeca werkzaam geweest. In zijn eerste baan was hij monteur in Goes. Daarna werkte hij nog als vrachtwagenchauffeur. Zo’n anderhalf jaar lang stond hij in café Neffen D’eule in Oosterland, om erna weer op de vrachtwagen te belanden. Vanwege een hernia kan hij geen zittend beroep meer uitoefenen. Sinds 2006 loopt hij te werken aan de Hoge Kerkstraat op Nieuwerkerk. ,,Heel even overwoog ik de naam Charlie bij overname te veranderen. In bijvoorbeeld De Kroeg. Maar de naam was een begrip. We lieten het zo.”