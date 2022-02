Michael Koster vindt het na 16 jaar welletjes met het ‘beste restaurant van Burghsluis’; chef-kok Ramon Bolier wordt uitbater van 't Oliegeultje

BURGHSLUIS - Werken, altijd maar werken. Na bijna een halve eeuw in de horeca vindt Michael Koster (38) het genoeg geweest. Chef-kok Ramon Bolier neemt per 1 april restaurant 't Oliegeultje in Burghsluis van hem over. Koster heeft daar 16 jaar de scepter gezwaaid.

Gasten kunnen al acht jaar genieten van de kookkunsten van de 36-jarige Bolier uit Oosterland. Voorlopig verandert daar niets aan, zegt hij, maar hij wil het toch een beetje anders gaan doen. ,,In de zomer is het hier heel druk en blijven we doen wat we nu doen, maar in de winter wil ik een clientèle gaan opbouwen met een ander concept. Ik moet het nog ontwikkelen, maar ik denk aan avonden met een drie- tot zesgangenmenu. Met een wijnarrangement, een cocktailtje of een speciaalbiertje. Dat als je wilt, je hier drie uur kunt zitten. Ik denk dat er in deze hoek vraag naar is.”

De verse vis en kreeft van achterbuurman Sam Uil blijft vanzelfsprekend op de kaart staan. Maar die kaart, dat is tegenwoordig een QR-code. ,,Zo kunnen we hem elk moment aanpassen. Vandaag hebben we bijvoorbeeld verse inktvis, die zetten we dan op de kaart", zegt Bolier.

‘Mooiste plek van Schouwen’

De Oosterlander begint zijn allereerste restaurant op volgens Koster ‘de mooiste plek van Schouwen'. ,,Kijk eens om je heen. Je kunt hier 365 dagen lang foto's maken en er zal er niet een hetzelfde zijn. Het is elke dag anders", zegt Koster. ,,Je kunt een panoramafoto maken waarop je Zierikzee ziet, de Zeelandbrug, de overkant met Colijnsplaat en zelfs Veere en de Oosterscheldekering. Waar kun je zo ver kijken en zo veel zien? En je hebt zeehonden en bruinvissen voor de deur.”

Quote Als het 's zomers heel warm is, gaan veel collega's even tussendoor zwemmen in de Ooster­schel­de. Ramon Bolier, Nieuwe uitbater 't Oliegeultje

Bolier brengt het anders: ,,De ene dag heb je een zilveren gloed over het water, als de zon ondergaat heb je een oranje gloed en met regenachtig weer ziet de zee groen. Er kwam hier een keer een Amerikaan die met zijn boot over de hele wereld had gevaren. Hij zei: ‘Jullie beseffen niet dat jullie hier op een van de mooiste plekken van de wereld zit.’” Bolier geniet er dan ook van. ,,Als het 's zomers heel warm is, gaan veel collega's even tussendoor zwemmen in de Oosterschelde.”

Volledig scherm Ramon Bolier (hier op archiefbeeld) wil niet alleen in de keuken blijven staan als nieuwe uitbater. © Marieke Mandemaker

Ze zijn het erover eens dat het dijkpaviljoen op een goede plek zit. ,,We zijn het beste restaurant van Burghsluis", zegt Sharon van den Doel, bedrijfsleider en partner van Michael Koster. Haar vriend mag er dan wel mee stoppen, zij blijft werkzaam onder Bolier. ,,Ook om hem wegwijs te maken, want het is ‘aan de voorkant’ weer anders dan in de keuken.”

Quote Het is altijd: ‘Nee sorry, ik moet werken.’ Ik wil nu even genieten en dan zien we wel weer verder. Michael Koster, vertrekkend uitbater restaurant 't Oliegeultje

Koster vindt het welletjes. ,,Je kunt nooit niks. Als jij jarig bent, kan ik niet komen. Het is altijd: ‘Nee sorry, ik moet werken. Het is hier ook altijd hard werken, zeker in de zomer. Ik wil nu even genieten en dan zien we wel weer verder.” Met zijn 38 jaar mag hij dan wel jong zijn om het rustiger aan te gaan doen, maar hij begon al op zijn 14de met werken in de horeca en bleef dat, ondanks zijn bouwopleiding, doen. ,,Zeeland is horeca", geeft hij als verklaring voor die carrièrekeuze. ,,In café 't Centrum in Zierikzee is het begonnen, daar was ik altijd 's avonds na school aan het werk. Op mijn 18de begon ik voor mezelf in Eureka in Renesse. Toen Bas Willemse 't Oliegeultje over wilde nemen van de vorige eigenaren, vroeg hij mij als compagnon. Zo ben ik hierheen gekomen.”

Het was een zelfbedieningsrestaurant toen Koster er begon. Daar bracht hij al gauw verandering in. ,,Mensen willen bediend worden.” Ook was het restaurant in de wintermaanden dicht. ,,Het was toen gewoon knallen van maart tot en met oktober en daarna vier maanden dicht. Toen de watersportvereniging in 2010 hier het pand nieuw bouwde - wij pachten het van hen - werd het drukker. Ook omdat het seizoen langer doorloopt op de campings", vertelt Koster. Nu is 't Oliegeultje jaarrond open. Maar net als bij andere horecabedrijven is het lastig de personeelsbezetting op peil te houden. ,,In de zomer hebben we al gauw 25 man, maar de vaste kern bestaat uit zo'n tien personen", zegt Van den Doel. Bolier: ,,Ik zoek nog mensen voor in de bediening en de keuken.”

Verdrinkingsdood

Weekendjes weg met het personeel zijn een van de leuke dingen die Koster van die 16 jaar zijn bijgebleven. Maar wat hij nooit meer uit zijn geheugen gewist krijgt is de verdrinkingsdood van een 16-jarige Belgische duiker met Pinksteren in 2013. ,,Het was toen hartstikke slecht weer en ze hebben tien dagen naar die jongen gezocht. Wij waren toen de huiskamer voor zijn vader en moeder. Ze zaten hier elke dag, tot hij gevonden was. En elk jaar keren ze met Pinksteren terug.”

Volledig scherm Sharon van den Doel (op archiefbeeld) blijft werkzaam 'aan de voorkant' bij 't Oliegeultje. © Marieke Mandemaker