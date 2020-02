Mevrouw Noordhoek is 100 geworden: ‘Het is goed hè, m'n lieven’

,,Mevrouw Noordhoek?” Het duurt even voordat ze overeind schiet. ,,De krant is hier, omdat u vandaag honderd bent geworden.” Mevrouw Noordhoek kijkt verbaasd, nee, totaal verbijsterd. ,,Ben ik hónderd?”

Even later zit mevrouw Noordhoek in haar lievelingsstoel voor het raam met gouden ballonnen in de vorm van 100. ,,Ik laat het maar gewoon allemaal over me heen komen", zegt ze glimlachend, terwijl verzorgster Lia het klittenband van haar pantoffeltjes goed doet. ,,Maar echt, ben ik nu hónderd? Komt de familie ook?”

Volvo

Mina Noordhoek-Flohil werd geboren in het oude ziekenhuis van Noordgouwe, maar groeide op in Scharendijke. Later woonde ze in Burgh-Haamstede, waar ze met haar man een pomp had en een Volvo-garage. ,,Mijn man had een grote Volvo en ik een kleine, een 343. Daar heb ik veel mee gereden zeg! Wat een fijne auto's toch, die Volvo's.” En hoe noemen we uw rollator, vraagt Lia. Mevrouw Noordhoek giert het uit. ,,Volvo. Het is echt waar. En mijn zoon heeft ook een Volvo.”

Volledig scherm De Duinen van Haamstede. © Wendy Wagenmakers

Mevrouw Noordhoek vertelt dat ze ook nog een dochtertje had. ,,Zo’n lief meisje. Maar op een dag kwam ze thuis en ze zei: mama mama. En even later was ze zelf weg. Zomaar ineens. Tonny heette ze, net als mijn moeder die ik nooit heb gekend. En de oudste dochter van mijn zoon heet óók Tonny. Hij kwam het nog vragen, wat ik daarvan zou vinden. Verder praten we er eigenlijk nooit over, want dat is toch moeilijk.”

Zustertjes

De huiskamer valt stil. Mevrouw heeft inmiddels ook al achterkleinkinderen, vertelt Lia. ,,Die komen elke week en dan staat de hele boel hier op zijn kop. Maar dat geeft helemaal niets. Mevrouw Noordhoek is ons heel erg lief.” De jarige weet wel waarom. ,,Ze kunnen hier soms gemeen zijn hoor. Tegen die lieve zustertjes. En nu je mond houden, zeg ik dan. Dat doen ze, want ik ben de oudste. Ik ben al honderd.”

Lia blijft Leentjes hand maar aaien. ,,En wat zingen we 's ochtends, als ik u uit bed haal?” Ik hou van jou, zingt mevrouw Noordhoek met een breekbare stem. ,,Alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jouhouhou. Ja, dat zingen we dan.” Lia knikt. ,,Het is goed hè, m'n lieven, zegt ze altijd. We zouden willen dat ze nog tien jaar bij ons blijft.”