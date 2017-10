Meteen druk op jubileum kinderkledingbeurs Zierikzee

Clustering basisscholen Schou­wen-Dui­ve­land vanaf 2023

6 oktober ZIERIKZEE - Het was ver na middernacht. Dik vier uur had de raadscommissie donderdag al gesproken over een waslijst aan beduidend minder ingrijpende voorstellen. En wellicht zonder het zich goed en wel te beseffen, werd aan de staart van die marathonzitting in een stief kwartiertje geschiedenis geschreven.