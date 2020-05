Met zanger Frank in de anderhalve-meter-polonaise

Camping in Ellemeet bouwt in topsnel­heid 75 pri­vé-wc's op kampeer­plek­ken

19:55 ELLEMEET – Het had zo mooi kunnen zijn: het gloednieuwe sanitairgebouw dat de gasten van de Klaverweide met Hemelvaart in gebruik hadden kunnen nemen. Maar eigenaren Paul en Linda Elenbaas hebben het over een andere boeg gegooid. In plaats van het gemengde sanitairgebouw af te maken, zijn ze nu zo’n 75 units privésanitair aan het plaatsen op hun camping.