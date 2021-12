Met versierde auto door Drive Thru in Oosterland

OOSTERLAND - Komt dat zien en beleven. De Oranjevereniging Oosterland organiseert woensdagavond een autoritje door de Drive Thru in kerstsfeer. ,,De uitdaging is om de auto zo kerstig mogelijk te maken.”

De Drive Thru in Oosterland was vorig jaar een groot succes. Deelnemers kregen toen een oliebol en glühwein, kinderen hingen hun kerstbal in de kerstboom en kregen cadeautjes. Heel de Sint Joostdijk was versierd en een sneeuwkanon luisterde de kerstsfeer op. Voor dit jaar borduurt de organisatie op die ervaringen voort. Gezinnen kunnen vanaf 18.30 uur weer op de Sint Joostdijk, bij de Coop, starten.

,,We hadden eerst ook een lichtjestour met versierde fietsen voor kinderen georganiseerd, maar die houden ze tegoed. Vanwege de nieuwe maatregelen en groepsgrootte buiten gaat dat nu niet. Dat doen we zodra het kan. Het is wel belangrijk om in mogelijkheden te denken. Er samen toch een fijne en gezellige tijd van te maken”, vertelt organisator Janine Donselaar-Dorst.

,,We vragen deelnemers hun auto te versieren met kerstdecoratie en -lichtjes, tof eej! De Drive Thru loopt tot aan de markt. Wat er te beleven is houden we natuurlijk nu nog geheim. De inhoud is echt een verrassing. In de auto hoeven de mensen geen contant geld of andere dingen paraat te houden. Er is voor jong en oud entertainment. Ze worden verrast.”

De organisatie vindt het belangrijk om het gevoel van samenzijn in kerstsferen ook in zware tijden vast te houden. ,,We moeten juist nu vooral doen wat kan en mag. Er op die manier toch een fijne tijd met elkaar van maken.” Er is een prijs voor de mooist versierde auto.