Met spoed ’s nachts een taxi nodig op Schouwen-Duiveland? Vergeet het maar

Een alleenstaande oudere inwoner van Oosterland werd onlangs geconfronteerd met die vraag, weet fractievoorzitter Ruud van de Laar van GroenLinks op Schouwen-Duiveland. Er rijden daar ’s nachts geen bussen en er was geen taxi te krijgen die de man op een doordeweekse dag ’s nachts naar het ziekenhuis van Goes kon brengen. Niet op Schouwen-Duiveland althans. De Oosterlander belde, volgens Van de Laar na een flink uur zoeken op internet en informeren bij alle taxibedrijven op het eiland, uiteindelijk naar het ziekenhuis in Goes. Hij vertelde dat hij wel graag wilde komen, maar geen vervoer kon vinden. Het ziekenhuis verwees hem door naar een taxibedrijf op Walcheren, dat wel beschikbaar was. Het was alleen te laat, het familielid was al overleden. Hij had geen afscheid meer kunnen nemen.