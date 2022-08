Met permanent toezicht en huisregels is crisisopvang in woonwijk Zierikzee haalbaar

Schou­wen-Duiveland neemt ‘eindelijk’ haar verantwoor­de­lijk­heid; ‘Je praat over 35 vluchtelin­gen op pakweg 34.0000 inwoners’

ZIERIKZEE - De crisisopvang voor 35 asielzoekers in het oude gebouw van De Meie in Zierikzee is mogelijk langer noodzakelijk dan de twee maanden waarop de gemeente nu inzet. PvdA-fractievoorzitter Corina van der Vliet-Hart betwijfelt of de rijksoverheid voor 1 oktober orde op zaken heeft gesteld in Ter Apel. ,,Er moet dan echt nog wat gebeuren. Heel dat systeem zit vastgeroest.”

