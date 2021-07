Met oplevering appartementen groeit Mondragonfamilie weer een stukje

Eind mei liet hotelier Govert Jansen nog weten dat Mondragon een goed toeristenseizoen keihard nodig had om te herstellen van het gat dat de coronamaatregelen heeft geslagen in de bedrijfsvoering van het Zierikzeese hotel. Inmiddels zijn er tekenen van herstel, zegt Willemse. ,,Het is sinds juli druk geworden in Zierikzee. We zien de hotelreserveringen in hoog tempo binnen stromen. En dat terwijl de kust nog niet eens is volgeboekt."