Met je rolstoel Zierikzee in is één groot avontuur

Christen­Unie Schou­wen-Duiveland gaat door: ‘We gaan van ons laten horen’

12:18 ZIERIKZEE - Er is tóch nog toekomst voor de ChristenUnie Schouwen-Duiveland. De partij krijgt weer een voltallig bestuur en wil de komende tijd van zich laten horen in de samenleving, ondanks het verlies van haar enige zetel in de gemeenteraad.