Met haar dierentaxi vol konijnen scheurt Karin door half Europa

Update 17:14 uur Vuurwerk­van­da­len blazen op Schou­wen-Duiveland voor dik 18.000 euro aan gemeente­lij­ke spullen op

7 januari ZIERIKZEE - Ondanks het vuurwerkverbod is er rond de jaarwisseling voor een aanzienlijk hoger bedrag aan gemeentelijke eigendommen vernield dan in 2019. Het schadebedrag wordt becijferd op 18.576, ruim drie keer zo veel als het voorgaande jaar. In totaal werden 46 objecten opgeblazen.