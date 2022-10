Met een slede over het Schouwse strand lopen; Pullka is ‘puur natuur, oer en stoer’

,,Alleen zou ik dit nooit doen”, zegt Nelly Kesteloo (62). De fysiotherapeute gespt op de Brouwersdam haar slee om en staat in Zeeland-tenue klaar om te gaan lopen. ,,Ik had hier nog nooit van gehoord, totdat Peter ermee kwam aanzetten. Hij is de eerste in Zeeland met deze vorm van trainen. Het is interessant omdat het buiten is, je lekker bezig bent en het in groepsverband doet. In je eentje is het nog wat potsierlijk. Ik draag er nu ook cliënten van mijn praktijk voor aan”, vertelt Kesteloo. Voor de fervente mountainbiker, wielrenster en bootcamper is het de tweede Pullka-training.