Met een rolstoel scheuren over het schoolplein: ‘Zo leren ze dat álles mogelijk is’

Best moeilijk ook, vertellen een paar meiden uit groep 7/8 van basisschool De Klimop in Dreischor. Met hun klasgenoten scheuren ze in hun ‘quickies’ over het schoolplein, spelen rolstoelbasketbal en draaien rondjes om pylonnen. ,,Je wilt het liefst tempo maken, maar dan moet je opeens remmen voor een ander. Sturen in de bocht is ook moeilijk. Maar de rolstoelen zitten wel heel fijn en het is ook superleuk.”