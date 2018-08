Met een beetje schaamtegevoel geverfde lichamen kijken in Zierikzee

Stoffen kunst in 43 kraampjes in Zierikzee

19 augustus ZIERIKZEE - Gabriele Kliem uit Breskens - ,,Ik kom uit Berlijn, maar woon al 25 jaar in Nederland"- struint langs de 43 kraampjes van de creahandmarkt Verweven op het Havenplein in Zierikzee. Bij dat van Gerda Jonker uit Tuitjehoorn blijft ze even staan om uitleg te krijgen over haar kunstwerk van vilt.