Met dank aan de warme zomer doen Zeeuwse wijnboeren een vreugdedansje: ‘2022 wordt een topjaar’

Tot voor kort plukte een grote groep vrijwilligers de druiven in de 14 hectare tellende wijngaard met de hand, maar sinds vorig jaar beschikt Van der Velde over een oogstmachine die het rijpe fruit eraf trilt. Daarmee is hij één van de vier Nederlandse wijnboeren die machinaal oogst. ,,Je kunt de druiven sneller binnenhalen en dat is bij wisselvallig weer een voordeel. Regen in de oogsttijd is funest. Voor de oogst lopen we met een aantal mensen door de wijngaard om met de hand de slechte druiven weg te halen, want de machine kan die selectie niet maken. Zo kunnen we daarna machinaal topkwaliteit druiven oogsten.”