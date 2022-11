Met ‘Bijna iedereen heeft kanker’ maakt Saskia Maaskant de ziekte ‘een pietsie minder eng’

MET VIDEO Zeehond Elev is om op te vreten, maar dat moet je vooral niet doen

Doodziek was hij toen-ie een maand geleden op Neeltje Jans werd gevonden. Inmiddels dobbert zeehond Elev bij A Seal in Stellendam vrolijk in het rond. Het is stilte voor de storm bij de zeehondenopvang, waar ‘Zeeuwse’ zeehonden kind aan huis zijn. Al valt er ook in rustige tijden genoeg te zien. Het bezoekerscentrum aan de voet van de Haringvlietdam is vernieuwd.

23 november