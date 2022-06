‘Mensen schrikken vaak als ze mijn slang zien’

Wie: Ko Saman (71) uit Zierikzee

Locatie: loopbruggetje naar de Touwbaan in Zierikzee

Tijdstip: vrijdag 10 juni, 10.30 uur

,,Ik zit lekker de krant te lezen, die kreeg ik net van iemand die ze rondbrengt. Thuis lezen doe ik niet, want daar heb ik zat te doen. Ik heb een klein stukje tuin, daarin kweek ik komkommers en tomaten. Vroeger was ik elektromonteur bij de centrale werkplaats. Computers, radio’s, alles wat ze brengen probeer ik te maken. Dat is mijn hobby, ik verveel me nooit.”

,,Straks ga ik bij mijn moeder op de koffie. Ze is 91 en woont bij mij in de straat, twee huisjes verderop in de De Huijbertstraat. Daarom wil ik niet weg. Zolang mijn moeder leeft, wil ik dichtbij haar wezen.”

Scootmobiel

,,Als het weer goed is, ga ik weg. Naar Brouwershaven bijvoorbeeld, als daar wat te doen is, of naar Nieuwerkerk om boodschappen. Dat haalt mijn scootmobiel goed. Ik zit erin sinds 1998, toen heb ik twee nieuwe heupen gehad. Ze deden al zeer toen ik klein was en ik kon bijna niet lopen. Ze zeiden steeds: ‘Je bent nog te jong.’ Uiteindelijk kreeg ik die operatie toen ik 45 was. Van mijn huis naar de stad lopen gaat niet, kleine stukjes lukken nog wel.”

Tatoeages

,,Ik heb vier tatoeages, meer moet ik er niet hebben. Ik ga mijn lijf niet laten beschilderen. De eerste was deze slang met een panter, toen was ik 15. Ik heb thuis een echte, een rattenslang. Als het vanmiddag zonnig is, ga ik ermee naar de stad. Dat doe ik vaker. Dan is het gelijk druk om me heen. De meeste mensen schrikken er eerst van, maar vaak blijven ze net zolang praten tot ze hun angst overwonnen hebben. Wacht, ik haal hem even.”