‘Mensen kunnen niet zonder stroom, dus wij zijn onmisbaar’

Geen twijfel over voortgang ‘INFO’: ‘Juist nu is het van belang dat we actuali­teit brengen’

1 april ZIERIKZEE - Veel live-programma’s zijn even geschrapt. In studio, techniek- en redactieruimte mogen maximaal twee mensen aanwezig zijn op gepaste afstand. Ook lokale omroep Radio Schouwen-Duiveland neemt de coronamaatregelen in acht. Over de voortgang van programma INFO bestaat geen enkele twijfel.