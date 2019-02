Megaclaim tegen gemeente Schouwen-Duiveland afgewezen

In Zierikzee kun je morgen gewoon nog schaatsen, zelfs al wordt het 25 graden

11:55 ZIERIKZEE - Terwijl de eerste badgasten al volop op het strand zijn gesignaleerd in bikini of zwembroek kan er vanaf woensdag in Zierikzee nog ‘gewoon’ worden geschaatst. Bij de organisatie ‘Zeeland houdt van Schaatsen’ kijken ze niet op een graadje meer of minder. Ondanks de stijgende temperatuur en een fel zonnetje gaat de baan op het Havenplein in Zierikzee open. ,,We kunnen ijs maken, tot een buitentemperatuur van 25 graden”, vertelt Patrick Gabrielse.