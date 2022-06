Mega-Jumbo aan de Dreef kan over drie jaar open als het aan de gemeente Schouwen-Duiveland ligt

In 2025 moet ie klaar zijn: de mega-Jumbo van 2000 vierkante meter. Tussen het transferium en de Wilhelminaweg, waar de supermarkt nu is gevestigd. Het groen moet wel blijven, staat nadrukkelijk in het Masterplan Renesse, dat in 2015 is opgesteld door gemeente, ondernemersvereniging, dorpsraad en inwoners.