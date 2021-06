Meesterbakker Rudolph van Veen smult van schrôôsels en bolussen in Zierikzee; met de bakfiets kriskras door het land voor 24Kitchen

‘Puberpulp’ is mooi opstapje naar leven lang boeken lezen

18 juni ZIERIKZEE - De Bibliotheek in Zierikzee is op vrijdagochtend speciaal geopend voor leerlingen van Pontes Pieter Zeeman. Onder de titel ‘VIP Friday’ wordt gewerkt aan een intensievere samenwerking. De Koninklijke Bibliotheek verstrekt 10.000 euro subsidie ter ondersteuning én om dit initiatief ook in Goes uit te rollen.