Meerdere wielrenners gewond bij valpartij in Nieuwerkerk

Intieme sfeer bij Kamermu­ziek­fes­ti­val

9:46 BURGH-HAAMSTEDE - Het NMF Kamermuziekfestival dat zaterdag in Slot Haamstede werd georganiseerd door het Nederlandse Muziekinstrumenten Fonds en Natuurmonumenten was een groot succes. Het avondconcert van het The Hague String trio was uitverkocht en ook de twee concerten overdag waren zo goed als volgeboekt.