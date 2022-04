Meerdere gewonden bij frontale botsing in Kerkwerve

Rijkswater­staat akkoord met extra aanslui­ting Zierikzee-West; ‘Dit is pas stap één’

ZIERIKZEE - Een tweede aansluiting van het centrum en de wijk Poortambacht in Zierikzee is keihard nodig. Maar om de bereikbaarheid van de stad écht te verbeteren, moet er veel meer gebeuren. En dus is het oppassen dat Rijkswaterstaat het niet laat bij die ene oplossing, zegt CDA-fractievoorzitter Rutger Punt.

11 april