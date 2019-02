Meer vogelaars dan flamingo's aan de Grevelingen

Koude, stille, maar mooie herdenking van de Watersnood­ramp in Ouwerkerk

1 februari OUWERKERK - Hoe koud het ook is, hoe guur de wind; de herdenking van de Watersnoodramp bij het museum in Ouwerkerk heeft altijd iets verwarmends. Mensen die staan te vernikkelen aan de Weg van de Buitenlandse Pers kruipen net iets dichter tegen elkaar dan anders, knijpen even in elkaars hand, slaan armen om schouders.