Meer honden ziek van mysterieuze brokjes in Scharendijke

video Je zou er haast een theaterstuk van maken

8:00 ZIERIKZEE - Natuurlijk zijn er tranen gevloeid. Na een kwart eeuw trek je niet zomaar de deur achter je dicht. Maar Zierik is niet bij de pakken neer gaan zitten. De theatergroep besloot direct: als we weg moeten, dan naar iets wat nóg beter is. En dat is gelukt.