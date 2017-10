Meer dan 200 oud-gedienden op reünie Zweedse Rode Kruisziekenhuis

Het Zweedse Rode Kruisziekenhuis was indertijd letterlijk van levensbelang voor Schouwen-Duiveland. Voor de aanleg van de dammen waren de bewoners aangewezen op een boot. ,,Dus waren de mensen in het ziekenhuis als vanzelf van alle markten thuis", vertelt Leo Noordijk, één van de vijf drijvende krachten achter de reünie. ,,Je deed meer dan je eigenlijke taak. Als er 's winters een griepgolf kwam en het ziekenhuis volliep met oudjes, dan kwamen de verpleegkundigen van de afdeling chirurgie boven op de interne geneeskunde een handje helpen. In de zomer was het net andersom. Dan gebeurde er meer ongelukken en was het beneden alle hens aan dek. Zo ging dat vroeger. Het was kleinschaliger. Iedereen deed alles voor elkaar."