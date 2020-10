Medewerkers en cliënten De Wieken besmet met corona

video's/foto's Tientallen campers, caravans en bootjes in de as gelegd na brand in loods Seroosker­ke (S); ‘Ik heb er nog geen dag mee kunnen varen’

28 september SEROOSKERKE - Tientallen caravans, campers, boten en andere spullen die werden opgeslagen in een loods op een erf langs de N57 bij Serooskerke op Schouwen, zijn vannacht bij een verwoestende brand volledig in de as gelegd. Marianne Hofman, die woont in de naastgelegen woning, is zich rot geschrokken. ,,Volgens de brandweer had het geen vijf minuten langer moeten duren of onze woning en de aangrenzende schuur waar nu tijdelijk mensen in verblijven was ook in vlammen opgegaan.”