Mede-oprichter van lokale partij Alert! Joost van Felius (86) overleden

SCHUDDEBEURS - Joost van Felius, mede-oprichter van de lokale partij Alert! op Schouwen-Duiveland, is donderdag in zijn woonplaats Schuddebeurs overleden. Dat heeft zijn familie bekend gemaakt.

,,Kop in het zand en het bestaande beleid continueren, dat is wat ze willen. Daarvan zeggen wij: mooi niet", reageerde Van Felius op de persoonlijk kritiek van lijsttrekkers van de gevestigde partijen in aanloop naar de verkiezingen in 2002. Die vernieuwingsdrang leverde zijn nieuwe partij drie zetels op. Van Felius stoomde gelijk door naar het dagelijks gemeentebestuur en sleepte de wethouderspost financiën in de wacht. Twee jaar later kwam er echter alweer een einde aan deze bestuursperiode, door de affaire Nobelgate. In verband met de uit de hand gelopen kosten van archeologische opgravingen in Zierikzee, traden alle vier de wethouders af.

Tegen Brouwerseiland, voor een filmtheater

Van Felius keerde na de verkiezingen van 2004 samen met partijgenoot Jos Hoeijmakers terug in de raad en ontplooide zich onder meer als fel tegenstander van de plannen voor Brouwerseiland. Daarnaast was hij een warm pleitbezorger voor behoud en verbouw van de oude Weverij in Zierikzee tot filmtheater. In 2010 nam hij afscheid van de politiek, maar bleef Van Felius achter de schermen actief. Alert! verdween na de verkiezingen van 2018 uit de raad. De partij is inmiddels opgeheven.

Zijn leven veranderde drastisch toen Van Felius in 2014 werd getroffen door een zwaar herseninfarct. Afgelopen zomer kreeg hij te horen dat hij een ongeneeslijke vorm van kanker had. Volgende week wordt in besloten kring afscheid van hem genomen. Joost van Felius was 86 jaar.