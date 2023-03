Mechelse herder Sky (6) en baasje Marije willen beste speurneuzen worden op NK: ‘We gaan de boeven achterna’

Vlasklas blaast nieuw leven in oud ambacht: ‘Zonde als al die kennis verdwijnt’

Ooit waren halve dorpen aan het werk in de vlas. Nu is er bijna niemand meer die het oude ambacht in de vingers heeft. Hoog tijd voor een vlasklas, vindt een clubje mensen in Dreischor. Met hulp van Crafts Council Nederland wordt geprobeerd het ambachtelijk verbouwen en verwerken van vlas nieuw leven in te blazen. Heel Zeeland kan aansluiten. ,,Het is zo zonde als al deze kennis verloren gaat.”