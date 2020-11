Maximumsnelheid op Philipsdam omlaag

Veel behoefte aan ‘een filmpje’ pakken in Filmthea­ter fiZi

25 oktober ZIERIKZEE – Mondkapjes verplicht, geen drankjes en geen popcorn vooraf of in de pauze, maar desondanks blijkt de behoefte aan ‘een filmpje pakken’ in Filmtheater fiZi in Zierikzee behoorlijk groot. De aangescherpte coronamaatregelen hebben grote invloed op de sfeer nu de foyer en de bar hier voorlopig gesloten zijn. Maar films vertonen, mag nog wel in fiZi.