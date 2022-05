Maximale lening voor jonge starters op de Schouwse woningmarkt; Huis van 3,5 ton binnen handbereik

Condooms, wc-papier met poep en een telefoon: wie zwerfvuil raapt blijft zich verbazen

Wat hebben een stenen rioolbuis, een deurmat en een basketbal gemeen? In de categorie onoplosbare raadsels volgt hier meteen het antwoord. Je vindt ze alle drie in Oosterland op straat. Dat ontdekken maandag leerlingen van de plaatselijke basisscholen de Oosterburcht en de Bogermanschool. Zij sjouwen samen over straat om zwerfvuil te ruimen. Op initiatief van de dorpsraad Oosterland.

