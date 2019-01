Maxim en Lorette gaan hun trucje met Hector ook in Zierikzee proberen

ZIERIKZEE - De eigenaren van restaurant Hector in Goes hebben hotel-grandcafé De Wildeman in Zierikzee overgenomen. Het streven is in februari met de verbouwing te beginnen en twee maanden later open te gaan.

De Wildeman is eigendom van vastgoedbedrijf Bibitor, dat verspreid over Nederland 140 horecapanden bezit. Ook het pand waar het Goese restaurant Hector in is ondergebracht, hoort bij Bibitor.

Herman Swaters huurde De Wildeman en stopt per 1 februari. Hij was de vierde exploitant sinds de opening van het hotel-restaurant aan het Havenplein. ,,We krijgen het pand dus weer terug en nu gaan daar een tweede Hector in beginnen", zegt Yuri Henderikse van Bibitor. ,,Maxim Leenpoel en Lorette Heibers hebben van dat concept in Goes een succes gemaakt en willen hun trucje ook heel graag in Zierikzee laten zien.”

Het is nog niet duidelijke of de drijvende krachten achter Hector Goes zelf ook de nieuwe vestiging in Zierikzee gaan leiden. Ze gaan de zaak hier wel opzetten, aldus Henderikse. Hector opende in 2017 en geniet onder meer grote populariteit door de gerechten van de houtskoolbarebecue.