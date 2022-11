Matige waterkwaliteit Ouwerkerkse kreek is ‘geen reden tot zorgen’

Studenten van de Hogeschool Zeeland presenteerden vorige week hun resultaten van een week onderzoek in de Ouwerkerkse kreken. Die bestaan uit een aantal waterpartijen die zijn overgebleven na de watersnoodramp van 1953. De kreek is interessant voor de studenten omdat daar zo'n tien jaar geleden een giftige alg is aangetroffen, maar daar werd niet specifiek naar gezocht. Gekeken werd of het water voldeed aan de standaarden van de Europese Kaderrichtlijn Water en dat is niet het geval. Voor het waterschap Scheldestromen is die conclusie niets nieuws. ,,Slechts tien procent van de wateren in Nederland voldoet aan de eisen die de Europese Kaderrichtlijn Water stelt aan de chemische waterkwaliteit", zegt waterschapswoordvoerder Janneke la Gasse.